Сезон «Формулы-1» могут сократить из-за конфликта на Ближнем Востоке

Запланированные четвёртый и пятый Гран-при в Бахрейне (12 апреля) и Саудовской Аравии (19 апреля) оказались под вопросом после атак Ирана по территориям этих государств. Представители руководства чемпионата заявили, что внимательно наблюдают за развитием событий и находятся в контакте со структурами, отвечающими за безопасность в указанных странах. Окончательное решение о целесообразности проведения гонок должно быть принято до завершения марта.