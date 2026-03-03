Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сезон «Формулы-1» могут сократить из-за конфликта на Ближнем Востоке

Сезон «Формулы-1» могут сократить из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

Из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке календарь чемпионата «Формулы-1» рискует быть уменьшенным до двадцати двух этапов. Соответствующую информацию приводит издание The Daily Telegraph.

Запланированные четвёртый и пятый Гран-при в Бахрейне (12 апреля) и Саудовской Аравии (19 апреля) оказались под вопросом после атак Ирана по территориям этих государств. Представители руководства чемпионата заявили, что внимательно наблюдают за развитием событий и находятся в контакте со структурами, отвечающими за безопасность в указанных странах. Окончательное решение о целесообразности проведения гонок должно быть принято до завершения марта.

«Формула-1» представляет собой ежегодный мировой чемпионат по автогонкам на трассах замкнутого типа, где используются болиды с открытыми колёсами. Соревнование проводится в виде серии этапов (Гран-при), регламентированных техническими нормативами и правилами Международной автомобильной федерации (FIA). В рамках чемпионата разыгрываются два главных титула: личный — среди гонщиков, и командный — среди конструкторов (традиционно именуемый Кубком конструкторов).

Действующим обладателем титула чемпиона мира в личном зачёте является британец Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен». Этот же коллектив, где также гоняется австралиец Оскар Пиастри, одержал победу в Кубке конструкторов по итогам сезона-2025. Старт нового чемпионата намечен на 6−8 марта проведением Гран-при Австралии.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду не покидал Саудовскую Аравию на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше