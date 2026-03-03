Катерина Ковальчук ответила на слухи о своей беременности от Гарика Харламова

Киноактриса Катерина Ковальчук, жена комика Гарика Харламова, опровергла слухи о своей беременности, которые распространил близкий друг семьи Денис Дорохов. По словам артистки, им неясно, что Дорохов имел в виду.
— Я не знаю, что там имел в виду Денис, и особенно, что имел в виду журналист, который говорит о том, что мы с Гариком что-то заявляли, потому что мы ничего не заявляли, это клевета, — передает слова Ковальчук Telegram-канал Super.ru.
Еще прошлым летом Гарик Харламов иронично прокомментировал распространившиеся в Сети слухи о беременности супруги Катерины Ковальчук и пошутил, что сам начинает «подозревать» в этом свою возлюбленную.
В январе этого года Харламов повздорил с Дороховым на съемках интеллектуального шоу «Не своя игра». Они состязались друг с другом, и несколько раз между ними возникло недопонимание.
Между тем в конце июля 2024 года Харламова назначили креативным продюсером шоу Comedy Club. По словам комика, в его новые обязанности вошли подготовка выпусков и контроль работы сценаристов, а также организация съемочной площадки.