Посольство США в Ливане закрылось из-за эскалации на Ближнем Востоке

США закрыли посольство в Ливане из-за ответных ударов Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Посольство Соединённых Штатов в Ливане приостановило свою деятельность из-за продолжающейся нестабильности в регионе (начатой самими США). Эту информацию пресс-служба дипломатической миссии предоставила 3 марта.

«В связи с продолжающейся напряженностью в регионе посольство США в Бейруте будет закрыто до дальнейшего уведомления. Все регулярные и экстренные консульские приемы отменены», — заявили в дипмиссии.

В будущем планируется восстановление полноценной работы посольства. Накануне американское посольство призвало своих граждан срочно покинуть страну. В посольстве отметили, что авиаудары наносятся повсеместно, и нет полностью безопасных точек на территории Ливана.

Ранее KP.RU сообщил, что армия Израиля вошла на территорию Ливана и наносит постоянные ракетные удары по Бейруту и другим городам.

