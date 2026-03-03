Цены на тюльпаны в Крыму в полтора раз превысили московские

По его словам, в Москве и Санкт-Петербурге эти цветы стоят 50 рублей. Из-за разницы в ценах крымским производителям невыгодно поставлять тюльпаны в столицы. Ранее часть предприятий ориентировалась на рынки Москвы и Санкт-Петербурга. Теперь же они продают цветы в Крыму, а также ищут альтернативные направления сбыта. В частности, речь идет о Кубани.