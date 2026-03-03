Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре завершили реконструкцию галереи «Виктория», она откроется 6 марта

Губернатор Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре 6 марта после масштабной реконструкции откроется галерея «Виктория». 3 марта ее посетил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Три года назад началась подготовка к открытию, и сегодня мы видим новое пространство», — отметил глава региона.

Губернатор отдельно поблагодарил мецената, председателя правления ПАО «Новатэк» и основателя галереи Виктора Михельсона, а также поздравил руководство и сотрудников с 20-летием с момента открытия галереи.

В галерее представят работы, которые регулярно экспонируют в Москве, а также те, которые раньше нигде не выставляли. К юбилею здесь подготовили интересную программу: проект Анна Комаровой «Заговор тополей», выставка «Самое красивое место, где я когда-либо был».

Да и само здание можно назвать произведением искусства. Интерьеры и архитектурную концепцию создали самарские бюро. Площадь галереи увеличилась до 1200 квадратных метров, половину ее составляют три выставочных зала.

Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
Читать дальше