В Самаре завершили реконструкцию галереи «Виктория», она откроется 6 марта

В Самаре 6 марта после масштабной реконструкции откроется галерея «Виктория». 3 марта ее посетил губернатор Вячеслав Федорищев.
«Три года назад началась подготовка к открытию, и сегодня мы видим новое пространство», — отметил глава региона.
Губернатор отдельно поблагодарил мецената, председателя правления ПАО «Новатэк» и основателя галереи Виктора Михельсона, а также поздравил руководство и сотрудников с 20-летием с момента открытия галереи.
В галерее представят работы, которые регулярно экспонируют в Москве, а также те, которые раньше нигде не выставляли. К юбилею здесь подготовили интересную программу: проект Анна Комаровой «Заговор тополей», выставка «Самое красивое место, где я когда-либо был».
Да и само здание можно назвать произведением искусства. Интерьеры и архитектурную концепцию создали самарские бюро. Площадь галереи увеличилась до 1200 квадратных метров, половину ее составляют три выставочных зала.