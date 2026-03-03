Мороженое, квас и туристические стойки: в Калининграде начали делить места под летнюю торговлю

С 1 мая по 15 сентября в Калининграде откроют 86 точек с мороженым, прохладительными напитками, квасом и сладкой ватой, площадки разыграют на торгах. В этом году город впервые нашёл места для 10 туристических стоек, где будут продавать билеты и путёвки, а также оказывать туруслуги; этот формат разрешён с 15 апреля по 15 октября.