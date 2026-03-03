Москва
Мороженое, квас и туристические стойки: в Калининграде начали делить места под летнюю торговлю

Предпринимателям предлагают почти сотню локаций в популярных зонах отдыха.

В Калининграде начали принимать заявки на размещение торговых точек в весенне-летний период. О старте кампании сити-менеджер Елена Дятлова сообщила в своём телеграм-канале во вторник, 3 марта.

С 1 мая по 15 сентября в Калининграде откроют 86 точек с мороженым, прохладительными напитками, квасом и сладкой ватой, площадки разыграют на торгах. В этом году город впервые нашёл места для 10 туристических стоек, где будут продавать билеты и путёвки, а также оказывать туруслуги; этот формат разрешён с 15 апреля по 15 октября.

Отдельные площадки выделили для местных производителей овощей, фруктов и цветов. Торговля появится в привычных для отдыха местах: на пляже «Мечта» в Прибрежном, у озёр Пелавское, Летнее, Верхнее и Голубые, а также в зелёных зонах на улицах Алданской и Юношеской.

Список локаций опубликован на городском геопортале, условия участия в торгах размещены на сайте администрации в разделе муниципальных услуг. Власти напомнили, что за незаконную торговлю грозит административная ответственность.

Дятлова призвала калининградцев ничего не покупать у торгующих с уличных лотков. По её мнению, это поможет городу избавиться от стихийных рынков и неказистых ларьков.