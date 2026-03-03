Москва
Ремонт школы № 8 в Самаре завершится до конца 2026 года

Стало известно, когда Самаре отремонтируют школу на Заводском шоссе.

Источник: https://t.me/ivan_noskov_samara

В Самаре продолжается ремонт школы № 8, которая расположена на Заводском шоссе. Недавно ее посещал глава города Иван Носков, на тот момент готовность объекта составляла 35%. 3 марта о ремонте школы на пресс-конференции рассказала руководитель департамента образования Ирина Коковина.

«Очень надеемся, что капитальный ремонт завершится до конца 2026 года», — сказала она.

В школе учатся более 700 детей. Пока идет ремонт, их распределили в другие здания: часть учится во втором корпусе на проспекте Кирова, часть — на базе детского сада № 177 и школы № 141.

Ремонт школы № 8 будет комплексным, и после его завершения учреждение будет практически полностью обновлено.

Кроме того, в Самаре в этом году будут ремонтировать еще пять зданий школ, работы планируют начать уже в апреле.