Жителей Башкирии ожидают температурные качели

В среду, 4 марта, синоптики призывают быть готовыми к снегу и плохим дорожным условиям. Местами ожидается гололёд, дороги покроются снежными заносами и льдом. Днем ветер изменится с южного на северо-западный, иногда усиливаясь. Столбики термометров покажут +2…-3°, но на севере сохранится мороз до −8°.