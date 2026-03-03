Жителей Башкирии ожидают температурные качели

В среду, 4 марта, синоптики призывают быть готовыми к снегу и плохим дорожным условиям. Местами ожидается гололёд, дороги покроются снежными заносами и льдом. Днем ветер изменится с южного на северо-западный, иногда усиливаясь. Столбики термометров покажут +2…-3°, но на севере сохранится мороз до −8°.
В четверг, 5 марта, также пройдет небольшой снег. Ночные морозы значительно усилятся: −15…-20°, на юге чуть теплее — −8…-13°. Днём воздух прогреется слабо: −6…-11°.
В пятницу, 6 марта, продолжатся небольшие осадки в виде снега, днём местами пройдут умеренные снегопады. Ветер поменяется с северо-западного на южный, временами усиливаясь. Ночь выдастся холодной: −12…-17°, местами возможны сильные заморозки до −22°. Днём немного потеплеет: −1…-6°.