Десять новых зарядных станций для электромобилей появилось на юге Москвы

«В прошлом году мы заключили пять долгосрочных государственных контрактов на установку и обслуживание ЭЗС. В рамках первого госконтракта новые зарядные станции мощностью 150 кВт с разъемами CCS Combo 2 и GB/T появились в ЮАО», — говорится в сообщении.
Электростанции установили по адресам: ул. Елецкая, д. 4, корп. 11 — четыре ЭЗС; Черноморский бульвар, д. 10, корп. 1 — четыре ЭЗС; ул. Воронежская, д. 3 — два ЭЗС.
«Парк экологичного транспорта в столице растет. Сегодня в Москве зарегистрировано уже более 40 тыс. электромобилей. Мы активно расширяем электрозарядную инфраструктуру согласно стратегии развития транспорта до 2030 года, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Для этого заключаем долгосрочные контракты на установку и обслуживание ЭЗС. В их рамках уже начали размещать новые станции на улицах города», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.