Десять новых зарядных станций для электромобилей появилось на юге Москвы

«Парк экологичного транспорта в столице растет. Сегодня в Москве зарегистрировано уже более 40 тыс. электромобилей. Мы активно расширяем электрозарядную инфраструктуру согласно стратегии развития транспорта до 2030 года, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Для этого заключаем долгосрочные контракты на установку и обслуживание ЭЗС. В их рамках уже начали размещать новые станции на улицах города», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.