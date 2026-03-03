Фото сына на могиле: Влад Соколовский рассказал об угрозах его семье

Певец и актер Влад Соколовский в студии Первого канала откровенно рассказал о темной стороной известности, с которой столкнулся после участия в «Фабрике звезд». Он признался, что с ростом популярности рядом с поклонниками стали появляться люди, чье поведение выходит за рамки допустимого. Так, его семью начала преследовать одна девушка.
Поводом для публичного обращения Соколовского стала недавняя история, когда тот получил фотографии своего сына, прикрепленные к чужой могиле. Этот эпизод заставил его задуматься о безопасности семьи. Музыкант также рассказал об еще одном случае, когда неизвестные подбросили мясо под его входную дверь.
— Купили мясо и подкинули под нашу дверь. За ночь оно расплылось в лужу крови прямо у порога. Жена просыпается, открывает дверь — и видит полную лужу. Это неимоверно жить в таком кошмаре, чтобы кого-то пугать, — поделился артист.
Кроме того, он рассказал, что среди подброшенных предметов были шампуры, печень и даже презервативы. Соколовский добавил, что ранее за его бывшей девушкой велась слежка. Ей писали сообщения с указанием местоположения и времени. По словам артиста, это был 2012 год.
Влад Соколовский и его нынешняя жена получают угрозы расправы и похищения касательно их трехлетнего сына. На протяжении нескольких лет семья сталкивается с оскорблениями и преследованием.