Милонов предложил отправлять «эвакуированных из Дубая проституток» на карантин

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил размещать «эвакуированных из Дубая эскортниц» в специальной карантинной зоне на срок до шести месяцев. Его комментарий был опубликован в Telegram-канале журналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня».
По мнению Милонова, в условиях обострения конфликта на Ближнем Востоке вместе с «приличными гражданами» в Россию могут вернуться «и проститутки».
— Вот эти лахудры, которые годами ошиваются по «пивникам» и ресторанам Дубая, предлагая свое тело в гостиницах и общежитиях этой некогда пустынной территории, — выразился парламентарий.
Он подчеркнул, что образ жизни таких женщин может быть связан с наличием опасных заболеваний, поэтому их следует помещать на карантин. Депутат предложил создать такую зону на курортах Красноярского края или на островах Новосибирского архипелага, где они смогут заниматься физическим трудом и «очиститься от скверны, полученной в пристанищах неких дубайских верблюдов», говорится в публикации.
Также Милонов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвал «идиотками» россиянок, которые выходят замуж за турок. По словам депутата, такие женщины либо имеют психологические проблемы, либо «чем-то злоупотребляют».