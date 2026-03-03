В Ростовской области более 100 тысяч человек записались к врачу через MAX

В Ростовской области подвели промежуточные итоги работы цифрового сервиса записи к врачам. Как сообщили в региональном правительстве, количество обращений через национальный мессенджер MAX превысило 100 тысяч.
По информации министерства здравоохранения, сервис позволяет выбрать свободное окно и нужного специалиста без посещения регистратуры. Внедрение таких решений делает оказание помощи доступнее и снижает нагрузку на персонал поликлиник.
Сервис работает через чат-бота, набрав в поиске ГБУ РО «МИАЦ». Чтобы записаться, пользователю необходимо нажать кнопку «Получить услугу», авторизоваться через портал «Госуслуги», после чего выбрать медучреждение, подходящее время и подтвердить визит.
