Звезда «Зловещих мертвецов» Кэмпбелл сообщил, что начал бороться с раком

Голливудский актер Брюс Кэмпбелл, прославившийся ролью Эша Уильямса в культовой франшизе «Зловещие мертвецы», объявил, что у него диагностировали рак. Об этом он рассказал в интервью изданию Deadline.
По словам 67-летнего актера, заболевание поддается терапии, однако врачи не считают его излечимым. В связи с необходимостью пройти курс терапии Кэмпбелл временно отказался от участия в публичных мероприятиях, сделав приоритетом свое здоровье.
Несмотря на диагноз, артист выразил надежду восстановиться к лету, чтобы осенью принять участие в промо-туре комедии «Эрни и Эмма», в которой он выступил как сценарист, режиссёр и исполнитель главной роли.
Кэмпбелл отметил, что решил публично раскрыть диагноз, чтобы предотвратить распространение слухов и дезинформации.
Его карьера началась в начале 1980-х с фильма ужасов Сэма Рэйми «Зловещие мертвецы», который принёс ему статус культового актёра.
Ранее стало известно, в каких случаях можно получить ложный сигнал о раке.