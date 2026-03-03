ВВС США выкупили у частника стекло для бомбардировщика B-2, проданное по недальновидности

Проблема вскрылась после того, как один из самолётов-невидимок столкнулся в воздухе с канадской казаркой. В результате на лобовом стекле образовалась трещина. Выяснилось, что на складе запасных стёкол нет — их много лет не меняли, считая практически вечными. К тому же ранее некое высокопоставленное лицо распорядилось продать хранившиеся без дела стёкла с торгов, ошибочно посчитав их запчастями от списанных машин.