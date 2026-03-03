Визовый центр Франции в Москве вернул оплату сервисного сбора при записи

Ранее временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш предупредил, что Варшава с сентября 2022 года изменила политику в отношении россиян и может не пустить в страну гражданина России даже при наличии действующей шенгенской визы, выданной другим государством. По его словам, запрет касается большинства категорий граждан и распространяется на деловые, туристические и частные визы.