Украинский куратор взорвал диверсанта при его задержании в Екатеринбурге

Очевидцы рассказали изданию, что все произошло еще 27 февраля. По словам жителей соседних домов, взрыв был довольно тихий и они его не слышали, обратив внимание только на сработавшую у автомобилей сигнализацию. Также по их словам, это ветхое здание расселили уже давно.