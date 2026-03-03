Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китайский «шашлык» попал под запрет продаж в Беларуси

Госстандарт запретил продавать в Беларуси китайский «шашлык».

Источник: Комсомольская правда

Китайский «шашлык» попал под запрет продаж в Беларуси. Подробности сообщает Госстандарт.

Под запретом оказалось соевое мясо «шашлык 100» Wulama. Его производителем является китайская компания Hunan Wu La Ma Agricultural Science and Technology Development Co., Ltd.

В Госстандарте обратили внимание, что при производстве указанной продукции использовалась недопустимая пищевая добавка, о которой производитель заявил в маркировке. Речь идет про консервант пропионат кальция (Е282). Продукцию запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 4 марта.

Тем временем в Минске пенсионерка десять дней выносила из дома деньги и золото — вот зачем.

Ранее мы собрали, куда сходить и как отметить 8 Марта в Минске: концерты, выставки, спектакли, полная афиша, расписание мероприятий.

А еще специалист сказала, чем отличаются белорусские тюльпаны от голландских.