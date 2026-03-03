Китайский «шашлык» попал под запрет продаж в Беларуси. Подробности сообщает Госстандарт.
Под запретом оказалось соевое мясо «шашлык 100» Wulama. Его производителем является китайская компания Hunan Wu La Ma Agricultural Science and Technology Development Co., Ltd.
В Госстандарте обратили внимание, что при производстве указанной продукции использовалась недопустимая пищевая добавка, о которой производитель заявил в маркировке. Речь идет про консервант пропионат кальция (Е282). Продукцию запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 4 марта.
