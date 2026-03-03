Китайский «шашлык» попал под запрет продаж в Беларуси

В Госстандарте обратили внимание, что при производстве указанной продукции использовалась недопустимая пищевая добавка, о которой производитель заявил в маркировке. Речь идет про консервант пропионат кальция (Е282). Продукцию запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 4 марта.