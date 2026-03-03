Москва
Fars: Али Хаменеи похоронят в родном городе Мешхед

Церемония прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи пройдет в Тегеране.

Источник: Комсомольская правда

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи будет похоронен в родном городе Мешхед, расположенном на северо-востоке страны. Об этом сообщает агентство Fars.

«Тело погибшего верховного лидера будет похоронено в священном городе Мешхеде», — говорится в материале.

Согласно источнику, церемония прощания с Хаменеи пройдет в Тегеране. Подробности касательно мероприятия, включая время его начала и программу, станут известны позднее. Они должны быть утверждены властями Ирана.

Напомним, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит 28 февраля в ходе военной операции США и Израиля. Аятолла был убит на своем рабочем месте, по которому были нанесены удары. Также погибли его дочь, зять, внук и невестка. В связи с инцидентом в Иране был объявлен 40-дневный траур.

