РНПЦ оториноларингологии сказал белорусам, на какой громкости можно слушать музыку в наушниках, а также дал совет по ватным палочкам

Республиканский научно-практический центр оториноларингологии сказал белорусам, на какой громкости слушать музыку в наушниках.
В честь Международного дня слуха, который отмечается 3 марта, оториноларингологи дали несколько советов. В частности, они касаются прослушивания музыки в наушниках. Главный совет специалистов — обойтись без максимума звука.
«Правило 60/60: не более 60 минут на 60% громкости», — сформулировали простую формулу в РНПЦ.
А после концерта с громким звуком или работы в наушниках для ушей стоит устроить тихий час.
Есть и совет врачей по ватным палочкам — не надо ковырять ими в ушах, поскольку эти предметы — частая причина травм и серных пробок.
Не стоит запускать даже банальный, казалось бы, насморк, ведь он может угрожать отитом. Все лечим вовремя!
«Проверяйте слух. Если вы стали переспрашивать собеседников или прибавлять звук ТВ — это повод сходить к ЛОРу», — сказали в РНПЦ оториноларингологии.
