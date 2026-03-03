Москва
РНПЦ оториноларингологии сказал белорусам, на какой громкости можно слушать музыку в наушниках, а также дал совет по ватным палочкам

РНПЦ сказал белорусам о громкости музыки в наушниках и опасности ватных палочек.

Источник: Комсомольская правда

Республиканский научно-практический центр оториноларингологии сказал белорусам, на какой громкости слушать музыку в наушниках.

В честь Международного дня слуха, который отмечается 3 марта, оториноларингологи дали несколько советов. В частности, они касаются прослушивания музыки в наушниках. Главный совет специалистов — обойтись без максимума звука.

«Правило 60/60: не более 60 минут на 60% громкости», — сформулировали простую формулу в РНПЦ.

А после концерта с громким звуком или работы в наушниках для ушей стоит устроить тихий час.

Есть и совет врачей по ватным палочкам — не надо ковырять ими в ушах, поскольку эти предметы — частая причина травм и серных пробок.

Не стоит запускать даже банальный, казалось бы, насморк, ведь он может угрожать отитом. Все лечим вовремя!

«Проверяйте слух. Если вы стали переспрашивать собеседников или прибавлять звук ТВ — это повод сходить к ЛОРу», — сказали в РНПЦ оториноларингологии.

