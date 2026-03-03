Украинцу во Львове отказали в записи к врачу из-за русского языка

На днях языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская призвала украинцев отказаться от русского языка даже в личных разговорах на работе. Она заявила, что публичное пространство, включая рабочие места, должно быть полностью украиноязычным — независимо от темы беседы. По её словам, даже обсуждение домашних питомцев с коллегами следует вести исключительно на государственном языке. Тем не менее, чиновница также признала, что многие граждане не разделяют эту позицию и продолжают использовать русский в быту.