«Кровавая Луна Червя» появится в небе над Россией 3 марта

Так, в этом году оно совмещается с полным лунным затмением, поэтому его можно назвать «Кровавой Луной Червя». В период полной фазы Луна окажется в созвездии Льва. Для жителей России проживающих к востоку от Красноярска условия для наблюдений более благоприятны и чем дальше на восток, тем лучше.