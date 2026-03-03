«Кровавая Луна Червя» появится в небе над Россией 3 марта

Март 2026 года обещает стать насыщенным месяцем для любителей астрономических наблюдений. Ключевым событием месяца станет 3 марта, когда произойдет сразу два астрономических явления. Мартовское полнолуние часто называют Луной Червя.
Так, в этом году оно совмещается с полным лунным затмением, поэтому его можно назвать «Кровавой Луной Червя». В период полной фазы Луна окажется в созвездии Льва. Для жителей России проживающих к востоку от Красноярска условия для наблюдений более благоприятны и чем дальше на восток, тем лучше.
«Кровавая луна» в марте 2026 года станет единственным полным лунным затмением в этом году, когда Луна примет насыщенный красный оттенок. Следующее подобное явление ожидается лишь в 2028 году, передает Aif.ru.
Что принесет это явление и чего не стоит делать 3 марта, чтобы не навлечь на себя беду, «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом.
