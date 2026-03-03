В России школьные звонки заменят произведениями Чайковского, Глинки и Бородина

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов объявил о введении устного экзамена по истории для девятиклассников. Испытание будет проходить перед основным госэкзаменом, начиная с 2027/2028 учебного года. Такое решение приняли на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению. По словам главы ведомства, уже подготовлен план, который поможет учителям и школьникам адаптироваться к новому формату.