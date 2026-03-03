Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ксения Алфёрова сбежала со спектакля Озчивита и подколола бывшего мужа Бероева

Актриса Ксения Алфёрова посетила в Москве моноспектакль турецкого актёра Бурака Озчивита, но покинула зал до окончания постановки. По её словам, причиной стало качество перевода, который, как ей показалось, делал искусственный интеллект.

Источник: Life.ru

Она отметила, что актёру необходим хороший режиссёр, иначе даже опытному артисту сложно удержать внимание зрителя без качественной драматургии. При этом Алфёрова подчеркнула, что уходила тихо, чтобы никому не мешать, и ей было очень стыдно за этот поступок. Отдельно она в ироничной форме высказалась о своём бывшем муже, актёре Егоре Бероеве, который недавно женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой.

«А ещё, по секрету, между нами, девочками, я поняла, что мне брюнеты не нравятся! Но к Бураку это не относится!» — иронично добавила актриса.

Ранее Life.ru сообщал, что о расставании Егора Бероева с Ксенией Алфёровой стало известно в январе этого года. На премьеру фильма «Золотой дубль» они пришли без обручальных колец, а позже актёр подтвердил развод. Бероев заявил, что с 2022 года живёт своей жизнью. Алфёрова официально подтвердила развод после 25 лет брака, признавшись, что последние три года были для неё тяжёлыми, а теперь её сердце свободно. Позже стало известно о новой избраннице актёра — 21-летней балерине Анне Панкратовой.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.