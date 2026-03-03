Ксения Алфёрова сбежала со спектакля Озчивита и подколола бывшего мужа Бероева

Ранее Life.ru сообщал, что о расставании Егора Бероева с Ксенией Алфёровой стало известно в январе этого года. На премьеру фильма «Золотой дубль» они пришли без обручальных колец, а позже актёр подтвердил развод. Бероев заявил, что с 2022 года живёт своей жизнью. Алфёрова официально подтвердила развод после 25 лет брака, признавшись, что последние три года были для неё тяжёлыми, а теперь её сердце свободно. Позже стало известно о новой избраннице актёра — 21-летней балерине Анне Панкратовой.