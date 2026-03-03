Стали известны результаты ДНК-теста по делу о хищении сына украинского авторитета

ДНК матери похищенного украинца Игоря Комарова совпадает с образцами крови, найденными на месте пыток на индонезийском острове Бали. Об этом сообщают украинские СМИ.
Образцы были обнаружены как в автомобиле, так и на вилле в Табанане. По версии местной полиции, именно в этом доме, вероятно, было снято видео с пытками мужчины.
Кроме того, образцы тканей были найдены на пляже Кетевел. Их планируется отправить в судебно-экспертную лабораторию Главного управления полиции в Джакарте для дальнейшего исследования, передает «Газета.ру».
О похищении стало известно две недели назад. По данным журналистов, неизвестные захватили сыновей украинских криминальных авторитетов Ермака Петровского и Игоря Комарова.
Позже в Сети распространилось видео, на котором Комаров обратился с извинениями ко всем обманутым жертвам. На других видео Комаров рассказал о схемах обмана россиян и упомянул своего покровителя — авторитета Петровского-старшего по прозвищу Нарик.
Спустя некоторое время на индонезийском острове Бали было обнаружено расчлененное тело человека. По данным портала Kumparan, полиция с самого начала не исключала, что останки могут принадлежать ранее пропавшему гражданину Украины.