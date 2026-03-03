В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полёты

Информации о сроках снятия ограничений пока нет.
Подобные решения, как правило, принимаются в целях предотвращения возможных угроз и обеспечения безопасности пассажиров и экипажей во время атак БПЛА.
Ранее Life.ru рассказывал, что в ночь на 3 марта над регионами РФ сбили 16 украинских дронов. Восемь БПЛА — над территорией Республики Крым, пять — над территорией Белгородской области и три — над территорией Астраханской области.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше