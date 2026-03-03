В Ростове приостановили закупку по автобусным брутто-контрактам из-за жалобы УФАС

Министерство транспорта Ростовской области приостановило процедуру определения подрядчика для выполнения пассажирских перевозок по ряду межмуниципальных маршрутов по брутто-контрактам. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Причиной остановки торгов стала жалоба, поступившая в Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС).Закупка была объявлена донским минтрансом 17 февраля, завершить прием заявок планировалось 5 марта. Однако 2 марта, после обращения антимонопольной службы, проведение закупочных процедур было приостановлено до рассмотрения жалобы по существу.
Начальная (максимальная) цена контракта составляла 150,3 млн рублей. Предмет закупки — обслуживание 17 автобусных маршрутов, связывающих Ростов с садоводческими и дачными товариществами. В перечень вошли такие направления, как «г. Ростов-на-Дону (Сельмаш) — СНТ “Ветеран”», «п. Октябрьский — СНТ “Содружество — СНТ “Ветеран””, а также маршруты до садовых обществ “Комбайностроитель”, “Задонье”, “Речник”, “Горизонт”, “Исток” и другие.
Отметим, что этот конкурс предполагал заключение так называемых «брутто-контрактов». Эта модель работы для общественного транспорта ранее не применялась в Ростовской области. В отличие от традиционной схемы, при «брутто-контракте» перевозчик получает от заказчика фиксированную плату за работу, а вся выручка от продажи билетов поступает в бюджет минтранса.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.