В Ростове приостановили закупку по автобусным брутто-контрактам из-за жалобы УФАС

Отметим, что этот конкурс предполагал заключение так называемых «брутто-контрактов». Эта модель работы для общественного транспорта ранее не применялась в Ростовской области. В отличие от традиционной схемы, при «брутто-контракте» перевозчик получает от заказчика фиксированную плату за работу, а вся выручка от продажи билетов поступает в бюджет минтранса.