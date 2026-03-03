Москва
Израиль заявил о нанесении удара по секретному ядерному центру в районе Тегерана

В ЦАХАЛ заявили об ударах по базе Минзадехи, где Иран вел разработку ядерного оружия.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Израиля заявили о нанесении удара по секретному ядерному центру, расположенному в районе Тегерана. Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Эфи Дефрин.

«Несколько часов назад мы нанесли удар по базе Минзадехи. Там находились ученые, которые пытались разработать ядерное оружие», — заявил он в ходе брифинга.

Других подробностей удара не сообщается. Иранская сторона также не давала комментариев относительно заявлений ЦАХАЛ.

Ранее KP.RU сообщал, что армия обороны Израиля нанесла серию ударов по правительственным и инфраструктурным объектам на территории Тегерана, Исфахана и центральной части Ирана. Также были поражены предприятия, используемые для производства оружия и баллистических ракет.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше