Израиль заявил о нанесении удара по секретному ядерному центру в районе Тегерана

Вооруженные силы Израиля заявили о нанесении удара по секретному ядерному центру, расположенному в районе Тегерана. Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Эфи Дефрин.
«Несколько часов назад мы нанесли удар по базе Минзадехи. Там находились ученые, которые пытались разработать ядерное оружие», — заявил он в ходе брифинга.
Других подробностей удара не сообщается. Иранская сторона также не давала комментариев относительно заявлений ЦАХАЛ.
Ранее KP.RU сообщал, что армия обороны Израиля нанесла серию ударов по правительственным и инфраструктурным объектам на территории Тегерана, Исфахана и центральной части Ирана. Также были поражены предприятия, используемые для производства оружия и баллистических ракет.