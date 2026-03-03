Москва
Макрон: Франция сбивала дроны Ирана

Франция с самого начала, с «первых часов конфликта», помогала сбивать дроны Ирана над дружественными ей странами Персидского залива. Об этом во вторник, 3 марта, заявил президент республики Эммануэль Макрон.

— Франция передислоцирует авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море, — передает слова главы государства BFM TV.

Испания, в отличие от Франции, Германии и Великобритании, отказалась поддерживать военную агрессию Америки и Израиля в отношении Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону, вероятно, придется прекратить торговлю с Мадридом из-за отказа последнего увеличить оборонные расходы.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее сообщил, что Соединенное Королевство подняло самолеты на Ближнем Востоке в рамках «региональной оборонительной операции». Кроме того, британские военные усилили уровень защиты баз и персонала в регионе до самого высокого уровня.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией ответила на слова главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о том, что у него недостаточно информации об агрессии США и Израиля в отношении Ирана, чтобы давать этому правовую оценку.

