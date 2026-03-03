Макрон: Франция сбивала дроны Ирана

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией ответила на слова главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о том, что у него недостаточно информации об агрессии США и Израиля в отношении Ирана, чтобы давать этому правовую оценку.