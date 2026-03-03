Москва
КСИР: Иран начал новую атаку по Израилю с помощью ракет и БПЛА

В КСИР отметили, что началась 16 волна операции «Правдивое общение 4».

Источник: Комсомольская правда

Иран начал наносить новые удары по целям на территории Израиля с применением ракет и беспилотников. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

«Началась 16 волна операции “Правдивое общение 4”… с применением большого числа ракет и беспилотников военно-космических сил в самом сердце оккупированных территорий», — говорится в заявлении, его опубликовало гостелерадио Ирана.

Как писал сайт KP.RU, 1 марта около 40 зданий оказались повреждены в Тель-Авиве из-за ракетных ударов со стороны Ирана. Уточнялось, что одно из строений пострадало в первый день конфликта — 28 февраля. Туда попала иранская ракета. Известно, что в жилище не было бомбоубежища. После попадания снаряда дом целиком признали непригодным для проживания.

28 февраля Вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по Тель-Авиву, были поражены ряд целей.

Напомним, утром в субботу США и Израиль провели совместную атаку на Иран.

Узнать больше по теме
КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
Читать дальше