КСИР: Иран начал новую атаку по Израилю с помощью ракет и БПЛА

Как писал сайт KP.RU, 1 марта около 40 зданий оказались повреждены в Тель-Авиве из-за ракетных ударов со стороны Ирана. Уточнялось, что одно из строений пострадало в первый день конфликта — 28 февраля. Туда попала иранская ракета. Известно, что в жилище не было бомбоубежища. После попадания снаряда дом целиком признали непригодным для проживания.