Полиция задержала танцоров у собора в Новочеркасске после жалоб в соцсетях

Жители Новочеркасска извинились за танцы у кафедрального собора.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции Ростовской области задержали группу молодых людей, которые танцевали напротив Вознесенского кафедрального собора в Новочеркасске. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Поводом для проверки стал видеоролик, появившийся в интернете. На кадрах было видно, как двое парней и девушка устроили танцы прямо на фоне храма, а их автомобиль в это время стоял в зоне, запрещенной для проезда и парковки.

Ролик быстро распространился по социальным сетям и вызвал негативный отклик у местных жителей. Личности нарушителей установили сотрудники местного отделения полиции. Молодые люди были задержаны и признали свою вину.

В отношении участников инцидента составлены административные протоколы. Как уточнила Ирина Волк, водителю транспортного средства грозит наказание за нарушение правил остановки и стоянки (ч. 1 и 4 ст. 12.16 КоАП РФ), а его спутникам — за мелкое хулиганство. На опубликованном видео задержанные раскаялись в содеянном и заверили, что подобное больше не повторится.

