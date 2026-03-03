Полиция задержала танцоров у собора в Новочеркасске после жалоб в соцсетях

Сотрудники полиции Ростовской области задержали группу молодых людей, которые танцевали напротив Вознесенского кафедрального собора в Новочеркасске. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
Поводом для проверки стал видеоролик, появившийся в интернете. На кадрах было видно, как двое парней и девушка устроили танцы прямо на фоне храма, а их автомобиль в это время стоял в зоне, запрещенной для проезда и парковки.
Ролик быстро распространился по социальным сетям и вызвал негативный отклик у местных жителей. Личности нарушителей установили сотрудники местного отделения полиции. Молодые люди были задержаны и признали свою вину.
В отношении участников инцидента составлены административные протоколы. Как уточнила Ирина Волк, водителю транспортного средства грозит наказание за нарушение правил остановки и стоянки (ч. 1 и 4 ст. 12.16 КоАП РФ), а его спутникам — за мелкое хулиганство. На опубликованном видео задержанные раскаялись в содеянном и заверили, что подобное больше не повторится.
