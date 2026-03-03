Москва
Игрок «Бруклина» Демин пропустит второй матч НБА подряд

Россиянин не примет участия в игре с «Майами».

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Российский игрок «Бруклина» Егор Демин пропустит второй матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) подряд. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Эрик Слэйтер.

По информации источника, россиянина беспокоит травма левой стопы.

В ночь на среду по московскому времени «Бруклин» на выезде сыграет с «Майами», за который выступает российский центровой Владислав Голдин. Ранее Демин пропустил игру с «Кливлендом» (102:106).

Демину 3 марта исполнилось 20 лет. Россиянин проводит первый сезон в НБА. Он принял участие в 52 матчах. В среднем за игру баскетболист набирает 10,3 очка, делая 3,2 подбора и 3,3 результативные передачи.

«Бруклин» одержал 15 побед и потерпел 45 поражений, команда занимает предпоследнее, 14-е место в Восточной конференции. «Майами» с 32 выигрышами и 29 проигранными матчами располагается на 7-й строчке на Востоке.

