В Калининграде с 16 марта заработают платные парковки со шлагбаумами: 70 рублей в час

Администрация Калининграда опубликовала постановление о создании трёх платных парковок, въезд и выезд с которых будут оборудованы шлагбаумами.

Источник: KaliningradToday

Мера призвана разгрузить центр, повысить пропускную способность улиц и сократить число нарушений правил стоянки.

Где будут платные стоянки (с 16 марта 2026 года): — улица Житомирская, 30 (ориентир — ТЦ «Плаза»);— площадь Победы (у МФЦ);— Московский проспект, 50 (ББЦ).

Тарифы: — 70 рублей в час — для машин массой до 3,5 тонны;— 120 рублей в час — для транспорта тяжелее 3,5 тонны.

Плата поминутная. Первые 15 минут — бесплатно. Льготные категории и порядок размещения прописаны в правилах, утверждённых ещё в апреле 2024 года. Они опубликованы на сайте мэрии.