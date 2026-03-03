В Архангельске открыли постоянную экспозицию о Северном хоре в честь его столетия

АРХАНГЕЛЬСК, 3 марта. /ТАСС/. Постоянная экспозиция «Песня русская, песня северная», посвященная истории и участникам Государственного академического Северного русского народного хора, открылась в Архангельске, передает корреспондент ТАСС.
8 марта хор отметит столетний юбилей. В музее коллектива представлено несколько сотен экспонатов, среди них музыкальные инструменты, сценические костюмы разных лет, их эскизы и даже куклы в северных нарядах, а также афиши, дипломы, картины, фотографии и многое другое.
«Мы открыли постоянную экспозицию в Северном хоре. И особенно приятно, что на открытие сегодня приехали ветераны разных поколений из разных городов. И следующие дни весенние, праздничные, они будут проходить на разных сценических площадках города с разными гостями, — рассказала ТАСС директор хора Наталья Асадчик. — Мы будем проводить здесь экскурсии, лекции, концерты для детей, студентов вузов, а также для гостей нашего города. Это еще одна концертная площадка, где мы сможем не только рассказать, познакомить с историей хора, но и провести мероприятие».
За 100 лет истории коллектива сохранилось много уникальных материалов, посвященных деятельности Северного хора, становлению его репертуара, вкладу в сохранение народной культуры: фотографии, документы, грампластинки, афиши, программы концертов, фотоальбомы, предметы живописи и графики, народные музыкальные инструменты, сценические костюмы, детали реквизита, предметы народно-прикладного искусства, грамоты, дипломы и награды за участие в фестивалях и конкурсах. Все это представлено в экспозиции.
Благодаря помощи Научной библиотеки Северного Арктического федерального университета (САФУ) и Архангельской научной библиотеки имени Н. А. Добролюбова были оцифрованы альбомы с фотографиями и документами из архива Северного хора. Архангельский краеведческий музей и Великоустюгский музей-заповедник предоставили для экспозиции цифровые копии фотографий и документов из своих фондов. Архив Московской консерватории предоставил копии материалов второго художественного руководителя хора Нины Мешко, которая училась там с 1938 по 1945 год.
Редкие экспонаты.
В тематических разделах отражены все основные периоды работы хора, показаны руководители и артисты, внесшие свой вклад в развитие хора и народных песенных традиций Русского Севера. Отдельно уделено внимание репертуару хора, его золотому фонду и современному периоду работы коллектива.
Среди экспонатов репертуар основательницы хора Антонины Колотиловой, написанный ее рукой в 1920-е годы; фотографии первых составов коллектива 1926 года в Великом Устюге и 1931 года в Архангельске; партитуры песен, записанных в подлинных народных распевах у старых песенниц в 1930—1940-е годы; подлинные эскизы сценических костюмов 1960—1980-х годов; северные девичьи и женские головные уборы XIX — начала XX вв., в которых выступали артисты. Часть предметов передали в дар жители региона.
«Неожиданный экспонат, его принесли в дар наши слушатели-зрители — это кумачовый флаг с гербом, но на нем вышито название нашего коллектива. Сейчас мы будем заниматься историей этого флага, когда же он появился, когда он использовался, может, на демонстрациях, может, для какого-то международного фестиваля или конкурса», — привела пример собеседница агентства.
В экспозиции будут транслировать выступления из архива Северного хора и ставить грампластинки с русскими народными песнями.
Программа реализуется в рамках творческого проекта «Приезжайте к нам на Север», поддержанного Министерством культуры РФ, и в рамках Года культуры Русского Севера в регионе.