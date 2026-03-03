Минэкономразвития рекомендовало приостановить продажу туров в ОАЭ и Катар

Как писал сайт KP.RU, накануне стало известно, что только в ОАЭ находятся около 50 тысяч российских туристов. По данным АТОР, в других странах региона намного меньше: в Катаре около 1000 российских отпускников, в Омане — 700, в Бахрейне — 300 человек. При этом речь именно о туристах, эти цифры не учитывают россиян, которые там живут постоянно или приехали по работе.