Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минэкономразвития рекомендовало приостановить продажу туров в ОАЭ и Катар

Туроператоры должны сообщать людям о текущей ситуации в стране поездки.

Источник: Комсомольская правда

Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию на фоне эскалации конфликта. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что из-за военных действий в регионе рекомендует российским туроператорам и турагентам приостановить продвижение и реализацию турпродуктов, а также отдельных туруслуг в указанные страны Ближнего Востока до нормализации обстановки.

Министерство отметило, что туроператоры должны сообщать о текущей ситуации в странах, куда планируется поездка.

Как писал сайт KP.RU, накануне стало известно, что только в ОАЭ находятся около 50 тысяч российских туристов. По данным АТОР, в других странах региона намного меньше: в Катаре около 1000 российских отпускников, в Омане — 700, в Бахрейне — 300 человек. При этом речь именно о туристах, эти цифры не учитывают россиян, которые там живут постоянно или приехали по работе.