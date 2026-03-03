Макрон распорядился направить авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море

Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился направить авианосец «Шарль де Голль» в акваторию Средиземного моря. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что атомный авианосец будет передислоцирован вместе с ударной авианосной группой в восточную часть акватории. Перемещение связано с резким обострением ситуации на Ближнем Востоке. Одной из причин могла стать атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Ирана на французскую военно-морскую базу в Абу-Даби.
Ранее KP.RU сообщал, что авианосец Военно-морских сил Франции «Шарль де Голль» направился в Восточное Средиземноморье. В материале телеканала BFMTV отмечалось, что корабль ранее дислоцировался в Балтийском море.