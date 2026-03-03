Гол Соболева помог «Зениту» выбить «Балтику» из Кубка России

Ранее Life.ru рассказывал, как «Спартак» в перенесённом матче 19-го тура РПЛ на выезде обыграл «Сочи» со счётом 3:2. Игра должна была пройти 1 марта, но из-за угрозы атаки беспилотников её перенесли на следующий день. Для «Спартака» это был первый официальный матч под руководством испанского тренера Хуана Карлоса Карседо. Команда занимает шестое место в турнирной таблице, «Сочи» замыкает список (16-е).