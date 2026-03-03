Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые развеяли популярный миф о пользе раннего подъема

Ученые во время недавнего исследования выяснили, что универсальной пользы от ранних подъемов нет. Оказалось, что многое зависит от биологических часов каждого человека. Ключевой концепцией здесь является хронотип — то, в какое время суток человек естественно ощущает бодрость или сонливость.

Ученые во время недавнего исследования выяснили, что универсальной пользы от ранних подъемов нет. Оказалось, что многое зависит от биологических часов каждого человека. Ключевой концепцией здесь является хронотип — то, в какое время суток человек естественно ощущает бодрость или сонливость.

Генетика играет важную роль, так как склонность быть «жаворонком» или «совой» частично наследуется. Кроме того, хронотип изменяется с возрастом, то есть подростки чаще засыпают позже, пожилые — просыпаются раньше. Условные «жаворонки» обычно встают рано и чувствуют себя отдохнувшими по утрам. А «совы» активнее вечером и ночью. Большинство людей занимает промежуточное положение между ними.

Исследование показало, что люди утреннего типа чаще достигают лучших академических результатов, реже злоупотребляют алкоголем и никотином и чаще занимаются спортом. «Совы» в то же время чаще сообщают о выгорании и об ухудшении самочувствия. Однако ученые отметили, что это не врожденное преимущество «жаворонков», а влияние социальной среды.

Дело в том, что современная работа и учеба устроены вокруг ранних стартов. Когда биологические ритмы совпадают с графиком, поддерживать продуктивность проще. В противном случае возникает хроническое несоответствие — так называемая социальная депривация времени. Попытки резко перейти на ранние подъемы часто дают кратковременный эффект за счет мотивации и новизны. Но хронотип трудно изменить, так как он определяется циркадными ритмами и генетикой.

Главный вывод ученых состоит в том, что продуктивность зависит не от времени подъема, а от согласования режима дня с биологическими особенностями организма. Именно соответствие внутренним ритмам, а не ранний подъем в 05:00 обеспечивает устойчивый результат, передает портал The Conversation.

Ранее ученые выяснили, как нарушение режима сна делает человека глупее. В исследовании говорится, что у молодых людей с нарушением режима сна могут измениться физическая структура и внутренняя коммуникация их мозга.