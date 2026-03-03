Ученые развеяли популярный миф о пользе раннего подъема

Ученые во время недавнего исследования выяснили, что универсальной пользы от ранних подъемов нет. Оказалось, что многое зависит от биологических часов каждого человека. Ключевой концепцией здесь является хронотип — то, в какое время суток человек естественно ощущает бодрость или сонливость.
Генетика играет важную роль, так как склонность быть «жаворонком» или «совой» частично наследуется. Кроме того, хронотип изменяется с возрастом, то есть подростки чаще засыпают позже, пожилые — просыпаются раньше. Условные «жаворонки» обычно встают рано и чувствуют себя отдохнувшими по утрам. А «совы» активнее вечером и ночью. Большинство людей занимает промежуточное положение между ними.
Исследование показало, что люди утреннего типа чаще достигают лучших академических результатов, реже злоупотребляют алкоголем и никотином и чаще занимаются спортом. «Совы» в то же время чаще сообщают о выгорании и об ухудшении самочувствия. Однако ученые отметили, что это не врожденное преимущество «жаворонков», а влияние социальной среды.
Дело в том, что современная работа и учеба устроены вокруг ранних стартов. Когда биологические ритмы совпадают с графиком, поддерживать продуктивность проще. В противном случае возникает хроническое несоответствие — так называемая социальная депривация времени. Попытки резко перейти на ранние подъемы часто дают кратковременный эффект за счет мотивации и новизны. Но хронотип трудно изменить, так как он определяется циркадными ритмами и генетикой.
Главный вывод ученых состоит в том, что продуктивность зависит не от времени подъема, а от согласования режима дня с биологическими особенностями организма. Именно соответствие внутренним ритмам, а не ранний подъем в 05:00 обеспечивает устойчивый результат, передает портал The Conversation.
Ранее ученые выяснили, как нарушение режима сна делает человека глупее. В исследовании говорится, что у молодых людей с нарушением режима сна могут измениться физическая структура и внутренняя коммуникация их мозга.