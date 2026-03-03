Ученые развеяли популярный миф о пользе раннего подъема

Генетика играет важную роль, так как склонность быть «жаворонком» или «совой» частично наследуется. Кроме того, хронотип изменяется с возрастом, то есть подростки чаще засыпают позже, пожилые — просыпаются раньше. Условные «жаворонки» обычно встают рано и чувствуют себя отдохнувшими по утрам. А «совы» активнее вечером и ночью. Большинство людей занимает промежуточное положение между ними.