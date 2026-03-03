Пожар произошел в районе консульства США в Дубае

Вечером во вторник, 3 марта, по комплексу американского консульства в Дубае был нанесен удар. Об этом сообщает телеканал CNN.
Согласно предварительным данным, Иран атаковал консульство с помощью беспилотников. Возле места удара возник пожар. Информации о пострадавших пока не поступало.
Вечером того же дня агентство Reuters сообщило о взрывах в Дубае и Абу-Даби. Также взрывы прогремели в Дохе.
2 марта мощный взрыв прогремел в Абу-Даби. Несколько громких ударов также прозвучали в столице Катара. Кроме того, два последовательных взрыва были слышны в Дубае.
Утром 1 марта из аэропорта Дубая валил черный дым: там произошел пожар после атаки беспилотника. В первые секунды туристы услышали сильный хлопок, после чего началось задымление.
28 февраля ракета, запущенная Ираном, также упала рядом с пятизвездочным отелем Fairmont The Palm в Дубае на искусственном острове «Пальма Джумейра».
При этом в СМИ появилась информация, что на фоне регулярных обстрелов со стороны Ирана Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность проведения военных действий против Тегерана.