Росавиация закрыла аэропорты Пензы и Саратова

Ещё два аэропорта закрыли в России вечером 3 марта на приём и выпуск гражданских самолётов. Временные ограничения ввели в воздушных гаванях Сараиова и Пензы, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Пенза, Саратов (Гагарин) — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении ведомства.

Информация об ограничении работы аэропортов появилась после 22:20 вечера. В Росавиации уточнили, что ограничительные меры приняли, чтобы обеспечить безопасность полётов.

Отметим, что этим же вечером новую атаку БПЛА зафиксировали в Брянской области. Там ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по селу Понуровка в Стародубском муниципальном округе.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

