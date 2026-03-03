Москва
«Мир скатывается к хаотичному периоду»: Эрдоган высказался о ситуации на Ближнем Востоке

Эрдоган" Мир стремительно скатывается к периоду хаоса.

Источник: Комсомольская правда

Современный мир погружается в хаос, где действуют грубая сила и право сильного. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

«Наш мир стремительно скатывается к хаотичному периоду, в котором используется грубая сила и действует право сильного. Мы вновь становимся свидетелями этого в ходе процесса, начавшегося с атак на нашего соседа — Ирана», — сказал политик.

По его словам, Турция на стороне мира, права и правды, а не бандитизма и геноцида. Турецкий лидер подчеркнул, что те, кто годами твердил о законе, правах и свободах человека, сегодня сами игнорируют эти ценности и не видят ничего плохого в их нарушении.

Как писал сайт KP.RU, февраля Эрдоган заявил, что Турция испытывает глубокое разочарование и обеспокоенность в связи с провокациями премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху и нападениями США и Израиля на Иран.

Напомним, в субботу, 28 февраля, Израиль и США начали совместную военную операцию против Тегерана.

