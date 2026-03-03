Москва
Fars: Выборы верховного лидера Ирана могут состояться после 6 марта

В Иране пройдет заседание Совета экспертов по выборам нового верховного лидера Ирана после убийства Хаменеи.

Источник: Комсомольская правда

Выборы нового верховного лидера Ирана могут пройти после 6 марта. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на собственные источники.

«Возможно, итоговое заседание экспертов по выбору лидера в очном формате будет перенесено на следующую неделю», — говорится в материале.

В Иране рабочая неделя начинается в субботу, поэтому отмечается именно эта дата. В материале также сообщают, что для проведения заседания Совета экспертов по выборам будут обеспечены особые меры безопасности.

Ранее KP.RU сообщал, что прошлый верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит 28 февраля во время ударов по его рабочему месту в ходе военной операции США и Израиля. Как сообщало агентство Fars, он будет похоронен в родном городе Мешхед северо-востоке Ирана.

