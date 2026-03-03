В Беслане почтили память детей, погибших в ходе военных действий

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 марта. /ТАСС/. Свечи памяти о детях, ставшими жертвами военных действий зажгли жители Беслана в спортзале школы № 1. Организаторами акции выступила ассоциация «Матери Беслана» при поддержке местных властей, сообщает Telegram-канал администрации города.
Участники выразили солидарность семьям, потерявших детей в различных конфликтах. Сопредседатели комитета «Матери Беслана» Сусанна Дудиева и Аннета Гадиева отметили, что недавние трагедии в Иране, Израиле и Палестине подчеркивают необходимость прекращения насилия и защиты детей от последствий взрослых конфликтов.
«Беслан, переживший свою собственную трагедию, вновь поднимает голос против насилия и призывает мировое сообщество остановить эту безжалостную цепь разрушения. Мы должны беречь наше будущее, наших детей, которые заслуживают расти в обществе, где царят мир и понимание. Давайте объединим усилия ради того, чтобы такие ужасающие события больше не повторялись», — сказали они, подчеркнув, что защита детей — священная обязанность всего человечества.