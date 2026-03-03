Не волнуйтесь, вас обнюхали: как работают собаки и кинологи в главном аэропорту Камчатки

Лучшие компаньоны.
Лабрадор-ретривер с грозной кличкой Спарта (по документам, а в обиходе просто Булка) прилетела работать на Камчатку несколько месяцев назад из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге и благодаря своему доброму нраву уже успела покорить сердца сотрудников и пассажиров главной воздушной гавани полуострова. За почти всегда улыбающейся пастью и внешней расслабленностью — десятки навыков по поиску взрывчатых веществ в пассажирском терминале аэровокзала, да таких, которые пока не доступны ни искусственному интеллекту, ни самому современному оборудованию, ни тем более человеку.
Способностью «переводить» с собачьего языка на человеческий обладает инспектор-кинолог организационно-производственного отдела подразделения транспортной безопасности аэропорта Елизово Вероника Брылева. Она мечтала о работе с собаками с детства, но своим личным четверолапым другом обзавелась только в 21 год.
«С моего первого золотистого ретривера все и началось. Мы много чем занимались, в том числе работали вместе с поисково-спасательной службой, состояли в добровольном поисковом отряде. Готовила собак к выставкам, занималась разведением, цирковой дрессировкой, аджилити (популярный кинологический вид спорта, в котором собака под руководством человека максимально быстро и без ошибок преодолевает полосу препятствий — прим. ТАСС), выступала с собаками в детских домах, — рассказывает Вероника Брылева. — А дальше работала с собаками воинской части, получила диплом Российской кинологической федерации, после чего пришла на должность кинолога в аэропорт. Здесь я уже более двух лет».
Штат кинологической службы в главном аэропорту Камчатки небольшой, и собаки и их проводники свое дело знают, как говорится, назубок. За поведением Булки следит не только Вероника, но и старшая четвероногая коллега — лабрадор Инга. Новая сотрудница охотно идет на контакт с проводником, проявляет высокую мотивацию к разыскной деятельности. Это и неудивительно: как говорят сами сотрудники, «случайных морд здесь не бывает».
«Предельный возраст для работы собак в аэропортах — восемь лет, дальше собачка, даже если показывает впечатляющие результаты, отправляется на заслуженную пенсию, — говорит кинолог аэропорта Елизово. — Собаки-пенсионеры живут свою лучшую жизнь: чаще всего их забирает либо кинолог, с которым она работала, либо сотрудники аэропорта, в крайних случаях пес передается в добрые руки — на таких собак всегда большой спрос. Они породистые, воспитанные, спокойные, умные. Это лучший компаньон для жизни».
«Работа — не веселая игра».
Четырем собакам из кинологической службы главного аэропорта Камчатки о заслуженном отдыхе думать пока рано: 365 дней в году они ищут в зданиях аэропорта полуострова взрывчатые вещества. График вполне человеческий: два через два, после 40 минут непрерывной работы — обязательный перерыв. Все это для того, чтобы жители и гости полуострова были уверены в безопасности нахождения на аэровокзале.
«Стать сотрудником аэропорта может не любая собака — есть перечень наиболее пригодных и эффективных для этой службы пород. Кроме этого, собака должна обладать определенными личностными качествами. Как правило, в аэрогаванях России службу несут немецкие либо бельгийские овчарки, лабрадоры-ретриверы и спаниели. Овчарки в принципе универсальные собаки, их можно научить практически всему, лабрадоров выбирают за их добрый нрав, они не боятся людей, могут работать в шуме и гаме. Булку для меня подбирали и готовили в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге — там одна из старейших и сильнейших кинологических служб в стране. За пару месяцев мы с ней уже сработались».
Свою новую четверолапую коллегу Вероника Брылева называет любознательной малышкой: она открыта, весела, ее интересуют все окружающие запахи. Но при всей своей природной общительности Булка старается держаться поближе к проводнику: все-таки это служебная собака, а не пес для личного пользования. Но вся веселость и расслабленность вмиг исчезнет, если лабрадор уловит носом хоть малейший намек на опасность.
«Самое главное, чему учат служебных собак, — это корректное обозначение при обнаружении искомого запаха. То есть не сразу начинается работа с собакой именно по какому-то конкретному запаху, потому что найти запах для пса в целом не противоестественно, это его природа. А вот показать, что именно здесь искомый запах, и показать это корректно, чтобы не было лая или других звуков, — это целая наука, — рассказывает кинолог. — Например, если есть точечный выход запаха, то собака должна указать на этот выход, привести к нему человека».
Очень важно и воспитание — именно воспитание, а не дрессировка, уточняет Вероника Брылева.
«Служебная собака должна уметь спокойно передвигаться по вокзалу, не обращая внимания на других животных, на громкие звуки, лифты, прожекторы, эскалаторы. Булка этому постепенно учится, хотя она эмоциональная, у нее на все загораются глаза. Ко всему привыкнет, нужно какое-то время. Еще одно важное качество для служебной собаки — высокая либо игровая, либо пищевая мотивация. Это проверяется еще на щенке: если собака не заинтересована ни в еде, ни в игрушке, как правило, такого пса в работу не берут. Есть и другие виды мотивации, но с ними работают гораздо реже».
Собак в аэропортах готовят к тому, что их жизнь — не бесконечная игра, а ежедневная работа. Чтобы острота нюха не пропала и он не «замыливался» от отсутствия искомого запаха — служебных псов тренируют на имитаторах запаха. Для этого созданы тест-предметы, предназначенные для обучения поиску взрывчатых веществ и их компонентов. Такие тесты позволяют собакам научиться находить замаскированные взрывчатые вещества даже при наличии резких запахов. Это делается для того, чтобы собака не расслаблялась и не воспринимала свою работу как веселую игру.
«Когда мы берем любую нашу собаку и говорим ей работать, она точно знает, за чем она идет: искать нужный запах. Когда ничего не находит, то для всех это, конечно, хорошо, но не для служебного пса. Поэтому иногда на имитаторах запаха мы им даем найти искомое, а после она получает заслуженное вознаграждение. Кто-то больше любит вкусное угощение, другие будут рады новой игрушке — здесь решение за проводником, который знает свою собаку лучше всех», — рассказывает кинолог.
Первые несколько недель после прилета на Камчатку Булка выходила на работу вместе со старшей напарницей Ингой, а в последнее время несет службу самостоятельно. Смена собаки и ее проводника начинается с обхода территории аэровокзала, далее — проверка багажа, да с такой серьезной концентрацией на задаче, что каждые 40 минут непрерывной работы проводник выводит собаку «продышаться».
«В течение дня мы ходим и подышать, и погулять, тем более что сейчас у меня две собаки, которые ходят на работу по очереди, так что возможность отдохнуть у собачек есть, — говорит Вероника Брылева. — А я от них не устаю: у меня свои личные шесть собак, и вот двое служебных, которые тоже как свои. Меня иногда спрашивают как профессионала: к чему нужно подготовиться и что необходимо осознать перед тем, как завести собаку? Я говорю — подготовьтесь к тому, что, несмотря на объективные сложности, собака откроет вам столько нового: знакомство, интересы, активности. Финансовые затраты, время — все это, безусловно, тоже присутствует, но в ответ ты получаешь безграничную любовь. Ту самую, которую, говорят, не купить за деньги».
Ульяна Лавцевич.