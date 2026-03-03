Не волнуйтесь, вас обнюхали: как работают собаки и кинологи в главном аэропорту Камчатки

«В течение дня мы ходим и подышать, и погулять, тем более что сейчас у меня две собаки, которые ходят на работу по очереди, так что возможность отдохнуть у собачек есть, — говорит Вероника Брылева. — А я от них не устаю: у меня свои личные шесть собак, и вот двое служебных, которые тоже как свои. Меня иногда спрашивают как профессионала: к чему нужно подготовиться и что необходимо осознать перед тем, как завести собаку? Я говорю — подготовьтесь к тому, что, несмотря на объективные сложности, собака откроет вам столько нового: знакомство, интересы, активности. Финансовые затраты, время — все это, безусловно, тоже присутствует, но в ответ ты получаешь безграничную любовь. Ту самую, которую, говорят, не купить за деньги».