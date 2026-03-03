В Дагестане открыли патриотическую мультимедийную выставку «Поколение героев»

«Для нашей республики это не просто культурное событие, это акт памяти, благодарности и глубокого уважения к тем, кто в трудный для страны час встал на ее защиту. Представленная выставка имеет огромное значение для молодежи, она будет напоминать о том, что патриотизм — это не громкие слова, а конкретные поступки. Экспозицию “Поколение героев” должен посетить каждый — это наша с вами история, в неё заложена героическая основа», — отметил глава республики.