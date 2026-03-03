В Дагестане открыли патриотическую мультимедийную выставку «Поколение героев»

МАХАЧКАЛА, 3 марта. /ТАСС/. Патриотическая мультимедийная выставка «Поколение героев» открылась в историческом парке «Россия — моя история» в Дагестане. Старт мероприятию дал глава региона Сергей Меликов.
«Среди первых посетителей [выставки] — члены семей Героев России, активисты Юнармии, ТОКС и кадеты. Выставка раскроет хронологию всех событий: от тех, что предшествовали началу спецоперации, до сегодняшних реалий», — говорится в сообщении администрации главы Дагестана.
По словам Меликова, «Поколение героев» — это не просто выставка портретов 19 дагестанцев, это интерактивная летопись всех трагических событий, приведших к началу специальной военной операции.
«Для нашей республики это не просто культурное событие, это акт памяти, благодарности и глубокого уважения к тем, кто в трудный для страны час встал на ее защиту. Представленная выставка имеет огромное значение для молодежи, она будет напоминать о том, что патриотизм — это не громкие слова, а конкретные поступки. Экспозицию “Поколение героев” должен посетить каждый — это наша с вами история, в неё заложена героическая основа», — отметил глава республики.
Выставка включает большое количество оцифрованного архива, она продлится до конца мая. Посещение будет бесплатным для всех желающих.