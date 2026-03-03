В Дубае вспыхнуло консульство США

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в Дубае возник пожар в консульстве США. На обнародованных кадрах очевидцев видно, как около здания поднимается густой черный дым.
По данным властей эмирата, пожар возник в районе консульства США в Дубае в результате попадания БПЛА. Произошел пожар ограниченного масштаба, который удалось потушить. В результате возгорания никто не пострадал.
Как писал сайт KP.RU, во вторник, по данным иранского агентства Tasnim, звуки сильных взрывов доносились с базы США в Кувейте, с базы США в иракском Эрбиле и Курдистане, а также из американских центров в Абу-Даби в ОАЭ.
Ранее 3 марта агентство Reuters сообщило, что в Дубае раздался громкий взрыв. В соцсетях очевидцы опубликовали кадры перехвата иранских снарядов над Дубаем.