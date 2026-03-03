Москва
На фестиваль «Кинокавказ-2026» поступило более 600 заявок из 16 стран

Мероприятие пройдет в мае в Кабардино-Балкарии.

НАЛЬЧИК, 3 марта. /ТАСС/. Больше 600 заявок из 16 стран поступило на международный молодежный фестиваль «Кинокавказ — 2026», который пройдет в мае в Кабардино-Балкарии, сообщили ТАСС в Северо-Кавказском государственном институте искусств.

«Кинокавказ 2026» подвел итоги заявочной кампании. Организационный комитет принял 600 работ — рекордное количество для фестиваля, что говорит о растущем интересе к площадке и ее расширяющейся аудитории. Присланные ленты охватывают разнообразные темы и жанры, включая драму, триллеры, военное кино, исторические и биографические фильмы, а также экспериментальную документалистику", — рассказали в вузе.

Отмечается, что среди работ — анимация и музыкальные мультфильмы, научно-популярные и образовательные ролики, социальная реклама. Жанры — фэнтези, приключения, роуд-муви и сказки.

«Международная география потенциальных участников фестиваля включает 16 стран, среди них Испания, Армения, Беларусь, Киргизия, Казахстан, Бразилия, Италия и Иран, также поступили заявки из Аргентины, Бельгии, Индии, Латвии, Мексики, Турции, Узбекистана и Чили. Заявки из России охватывают 65 субъектов Федерации от Камчатки до Калининграда. По Северо-Кавказскому федеральному округу зарегистрировано более 40 заявок», — добавили в институте искусств.

Фестиваль пройдет с 14 по 16 мая в Нальчике на базе Северо-Кавказского государственного института искусств при поддержке Минкультуры России. Организаторы планируют деловую и образовательную программы: мастер-классы, дискуссии, встречи с экспертами, российскими кинематографистами и артистами.

