На фестиваль «Кинокавказ-2026» поступило более 600 заявок из 16 стран

«Кинокавказ 2026» подвел итоги заявочной кампании. Организационный комитет принял 600 работ — рекордное количество для фестиваля, что говорит о растущем интересе к площадке и ее расширяющейся аудитории. Присланные ленты охватывают разнообразные темы и жанры, включая драму, триллеры, военное кино, исторические и биографические фильмы, а также экспериментальную документалистику", — рассказали в вузе.