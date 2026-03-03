Семь танкеров застряли возле Ирака из-за закрытия Ормузского пролива

Семь танкеров с иракской нефтью не могут выйти из территориальных вод Ирака из-за опасности пересечения Ормузского пролива. Об этом сообщил представитель Службы морских портов страны. Его слова приводит телеканал Al Jazeera.
«Семь танкеров застряли в иракских территориальных водах в ожидании безопасного прохода через Ормузский пролив», — сказал он.
Представитель службы отметил, что тарифы на морские перевозки в Ирак выросли за последние несколько дней на 60% из-за повышения стоимости страховки.
Как писал сайт KP.RU, накануне иранское агентство Tasnim сообщило об атаке на танкер, пытавшиеся незаконно пройти через Ормузский пролив. Издание отметило, что судно подбито, оно передало сигнал бедствия.
При этом 1 марта Центр координации морских перевозок ВМС Великобритании сообщил об обстреле двух судов у берегов Омана.