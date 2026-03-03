Москва
Семь танкеров застряли возле Ирака из-за закрытия Ормузского пролива

Тарифы на морские перевозки в Ирак выросли за несколько дней на 60%

Источник: Комсомольская правда

Семь танкеров с иракской нефтью не могут выйти из территориальных вод Ирака из-за опасности пересечения Ормузского пролива. Об этом сообщил представитель Службы морских портов страны. Его слова приводит телеканал Al Jazeera.

«Семь танкеров застряли в иракских территориальных водах в ожидании безопасного прохода через Ормузский пролив», — сказал он.

Представитель службы отметил, что тарифы на морские перевозки в Ирак выросли за последние несколько дней на 60% из-за повышения стоимости страховки.

Как писал сайт KP.RU, накануне иранское агентство Tasnim сообщило об атаке на танкер, пытавшиеся незаконно пройти через Ормузский пролив. Издание отметило, что судно подбито, оно передало сигнал бедствия.

При этом 1 марта Центр координации морских перевозок ВМС Великобритании сообщил об обстреле двух судов у берегов Омана.

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше