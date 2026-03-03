Трамп заявил, что США могут начать сопровождать танкеры в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона может начать сопровождать танкеры через Ормузский пролив, если это будет необходимо. Об этом глава Белого дома написал в личном аккаунте в соцсети Truth Social.
«При необходимости военно-морские силы начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив как можно скорее. Несмотря ни на что, Соединенные Штаты обеспечат свободный поток энергоносителей по всему миру», — заявил Трамп.
Президент США также подчеркнул, что американская Корпорация финансирования развития готова предоставить страхование политических рисков при совершении морских перевозок, особенно энергетических.
Ранее KP.RU сообщал, что Китай призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе. Это позволит предотвратить негативное влияние на мировую экономику.