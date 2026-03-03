Москва
Трамп заявил, что ему все равно на участие Ирана в ЧМ по футболу

Американский лидер отметил, что Тегеран потерпел серьезное поражение и «выдыхается».

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что его не волнует, будет ли сборная Ирана участвовать в чемпионате мира по футболу 2026 года.

«Мне действительно все равно», — сказал он в интервью газете Politico. «Я думаю, что Иран — это страна, которая потерпела серьезное поражение. Они выдыхаются», — утверждал американский лидер.

Чемпионат пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В группе G должны сыграть сборные Бельгии, Египта, Ирана и Новой Зеландии.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

