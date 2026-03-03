АТОР заявила, что 3,9 тыс. россиян покинули страны Персидского залива за два дня

Ассоциация также предложила Минэкономразвития меры поддержки для туроператоров, которые оказывают помощь застрявшим туристам в Персидском заливе. Расходы на их поддержку за сутки составляют около 500 млн рублей. С 28 февраля по 5 марта 2026 года туроператоры израсходовали более 2,6 миллиардов рублей на эти цели.