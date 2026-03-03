АТОР заявила, что 3,9 тыс. россиян покинули страны Персидского залива за два дня

Российские граждане по мере возможностей покидают страны Персидского залива. Из указанных государств в целях безопасности вылетели порядка 3,9 тысячи туристов за два дня. Так сообщили в пресс-службе АТОР.
По данным Ассоциации, за сутки страны Персидского залива покинули 2800 пассажиров. В понедельник, 2 марта, домой вылетело еще 1100 человек.
«Итого за два дня — примерно 3000 туристов. Это менее 10% от общего объёма организованных туристов, находящихся в регионе», — оповестили в АТОР.
Ассоциация также предложила Минэкономразвития меры поддержки для туроператоров, которые оказывают помощь застрявшим туристам в Персидском заливе. Расходы на их поддержку за сутки составляют около 500 млн рублей. С 28 февраля по 5 марта 2026 года туроператоры израсходовали более 2,6 миллиардов рублей на эти цели.